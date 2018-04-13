Доработать сайт на MODX

Добрый день. Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress. Функционал как на сайте примере - [url=http://transfer-dusseldorf.ru/ru/]http://transfer-dusseldorf.ru/ru/[/url] Жду заявок с ценной и сроком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Форма поиска + привязка к ГЕО локации - вывод данных календаря(он уже готов) в зависимости от параметров поиск
2.Формирование заказа, подтверждение заказа, оплата, получение данных
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