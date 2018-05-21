Ларавель и Ангуляр 2 - очень простые задачи, но срочно!!!!

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ларавель и Ангуляр 2 - очень простые задачи, но срочно!!!!

Имеется ТЗ, бюджет 3000р

Сроки сегодня к 19 часам по мск

Оплата по готовности, БЕЗ авансов

Напишите ваш скайп

6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
aszemcov
Алексей 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель рекомендую к работе!
Четкое ТЗ. Оплата вовремя. Рекомендую!