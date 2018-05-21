Ларавель и Ангуляр 2 - очень простые задачи, но срочно!!!!

Сайт на ocStore 2.1.0.2.1, тема Logancee, при постраничной навигации сбрасывается фильтр (Brainy Filter). Нужно чтобы при выбранных фильтрах при переходе по ссылкам в пагинации адрес был вида "...?page=2&bfilter=a26:13;", а не просто "...?page=2". Просьба сразу указывать ...