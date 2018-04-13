Рассылки через Unisender по АПИ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Необходимо сделать возможность отправлять рассылки все через Unisender. Сайт на Битрикс. Пишите только кто реально уже делал такую задачу и может оперативно реализовать все.

6 лет назад
vladbitrix
Владислав 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад