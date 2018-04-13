Ocstore 2.1 brainyfilter пагинация

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Сайт на ocStore 2.1.0.2.1, тема Logancee, при постраничной навигации сбрасывается фильтр (Brainy Filter).

Нужно чтобы при выбранных фильтрах при переходе по ссылкам в пагинации адрес был вида "...?page=2&bfilter=a26:13;", а не просто "...?page=2".

Просьба сразу указывать бюджет.

6 лет назад
VKDanger
Денис 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад