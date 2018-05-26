Натяжка верстки на Yii2 или larvel

Веб-программированиеЗавершен8 заявок231 просмотр
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Верстка и т.з. прикрепил.

Без цен не рассматриваю заявки.

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NESTA13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$325
14 дней
Все сделал отлично, все пожелания учел, все время онлайн. Рекомендую!
Сотрудничеством полностью доволен и рекомендую Севу, как порядочного и ответственного контрагента! Заказчик всегда на связи, в любое время готов ответить на все возникающие вопросы по задаче. Чёткая поэтапная оплата с соблюдением всех договорённостей.
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