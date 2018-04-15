У сайта блокируеться вход в админку

На сайте размещен 3D-тур по дому [url=https://goo.gl/eW3ZRz]goo.gl/eW3ZRz[/url]. На компьютере он запускается через флеш. Нужно поправить, чтобы панорама работала без технологии флеш, а только через html5. На мобильной версии – отключить перемещение по панораме при наклонах телефона, чтобы ...