Доработка сайта на на ОпенКарт

Веб-программированиеЗавершен8 заявок194 просмотра
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Подробно в ТЗ.

Что нужно сделать (кратко):

1. Вывести на главной странице товары из определенного раздела, вывести меню категорий (как на страницах разделов)

2. Увеличить шрифт в горизонтальном меню и сделать рамку вокруг него.

3. На странице каталога (/catalog/) вывести двери из определенного раздела. 

Срок 2 дня

Бюджет 1500 руб

Оплата Яд, Сбер, Киви

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
volk29
Сергей 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$22
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Быстро проверил,быстро оплатил,рекомендую к сотрудничеству.