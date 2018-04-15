PHP Регулярка которая подсветит желтым все упоминания брендов в тексте

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна PHP Регулярка которая подсветит желтым все упоминания брендов в тексте. Под упомминанием бренда я полагаю любые урлы страниц, домены с www и без него. Любые номера телефонов, email, адреса. А так же фрагменты текста содержащего такие слова :

компании «...»

компании БОЛЬШИМИ БУКВАМИ

компании LATINICA

сайта  «...»

сайта БОЛЬШИМИ БУКВАМИ

сайта   LATINICA

Возможно что-то еще упустил, буду тестить при наличии первой версии регулярки, если что сам добавлю нужные фразы. С Вас самую базовую версию. Нужно выделять желтым все предложение, а котором содержится упоминание бренда.

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад