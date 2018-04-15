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PHP Регулярка которая подсветит желтым все упоминания брендов в тексте
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Нужна PHP Регулярка которая подсветит желтым все упоминания брендов в тексте. Под упомминанием бренда я полагаю любые урлы страниц, домены с www и без него. Любые номера телефонов, email, адреса. А так же фрагменты текста содержащего такие слова :
компании «...»
компании БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
компании LATINICA
сайта «...»
сайта БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
сайта LATINICA
Возможно что-то еще упустил, буду тестить при наличии первой версии регулярки, если что сам добавлю нужные фразы. С Вас самую базовую версию. Нужно выделять желтым все предложение, а котором содержится упоминание бренда.
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