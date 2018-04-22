Сделать маску телефона в php

Веб-программированиеЗавершен18 заявок420 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать маску телефона в php скрипт скачал и прописал в файле, но он не подключается.

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PHP
6 лет назад
maxlivemax
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
a_k
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Все сделали оперативно и корректно.
Спасибо за работу.