Сделать калькулятор (js) для расчета стоимости страховки

Веб-программированиеЗавершен6 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня. Необходимо сделать калькулятор на сайт без CMS. 

Пример: https://ergocizinci.cz/Controllers/FormSteps/_WebHiffErgoRu_Step1.php?pid=62488372

В заявках указывайте цену и срок выполнения, готов ответить на вопросы в ЛС.

6 лет назад
nanankakos
Никита 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vadimkiselev
Вадим 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!