Ищу программиста

Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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Доброго времени суток! Ищем программиста чтобы был знаком с vuejs (это javascript движок), а так же с фреймворком “codeigniter” (это PHP движок)!

Нужно настроить блок оплаты в магазине.

Пишите по контактам!

6 лет назад
fokys1337
Алексей 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв