Создание JavaScript config файлов для самописной платформы

$25
Веб-программированиеЗавершен3 заявки139 просмотров
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1. Помогать генерировать контент который нужно внедрять в JavaScript файлы  

2. Переводить задания с английского на русский  

3. Правильно изменять конфиги для их дальнейшего использование в платформе

Javascript
6 лет назад
gvard
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Glukk007
Игорь 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
10 дней
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