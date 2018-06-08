Glukk007

Игорь Glukk007

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front-end разработчик. HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap.

Отзывы заказчиков

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Создание JavaScript config файлов для самописной платформы
JavaScript
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