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Игорь
Glukk007
Glukk007
30 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Front-end разработчик. HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр Бородавка
gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Создание JavaScript config файлов для самописной платформы
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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