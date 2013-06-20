Доработать сайт на базе HostCMS

1) Доработать виджет, встроенный в сайт. Необходимо знание REST API. Если возможно.

2) Доработать главную страницу. По типу плиточного дизайна / соответственно изменить и вид меню.

3) После построения сайта нарушился некоторый функционал с отображением картинок, фотографий, прикрепляемых к самой статье, а не внутри статьи.В последней 6 версии HostCMS при нажатии на картинку – картинка увеличивается, а область сзади затеняется. После построения сайта всё это повалилось: какие-то картинки вообще не открыть, а у каких-то сзади затенённый фон съехал на половину экрана.

4) Если возможно - решить проблему с неудобной капчей, встроенной по умолчанию. Чтобы та была более юзабельна.

Примеры плиточного дизайна, о котором идет речь - прикреплены файлами.