Вукомерс сделать импорт товаров через ЦСВ файл

нужно сделать импорт товаров с вариациями! через ЦСВ файл

сложность с вариациями в одном из полей есть вариации с ценой и именем

соответственно нужно что бы у товара были эти вариации в дропдауне

выбрали получили стоимость товара согласно вариации положили в корзину