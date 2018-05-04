Вукомерс сделать импорт товаров через ЦСВ файл

$75
Веб-программированиеЗавершен4 заявки144 просмотра
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нужно сделать импорт товаров с вариациями! через ЦСВ файл

сложность с вариациями в одном из полей есть вариации с ценой и именем

соответственно нужно что бы у товара были эти вариации в дропдауне

выбрали получили стоимость товара согласно вариации положили в корзину

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$75
3 дня
Сергей профессионал, отличное знание вукомерса и вордпресса, положительное общение всегда на связи. Рекомендую!
Всё отлично! Оплата в срок! Коммуникация на уровне! Рекомендую! :)