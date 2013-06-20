Здравствуйте. Нужно сделать маску телефона в php скрипт скачал и прописал в файле, но он не подключается. [code] [/code]
Разработка обучающего портала на Wordpress(продажа курсов, контента)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать обучающий портал с описанным ниже функционалом.
Так как большинство пунктов реализованы в готовых решениях - возможна доработка портала на одной из тем Wordpress: Eduma (Learnpress) или Edupro (Learndash)
Пример развернутой темы new.streamcoffee.ru (eduma) и edu.streamcoffee.ru (edupro)
Eduma не устраивает тем что очень медленно работает и периодически ломается отображение каких-либо блоков на шорт-кодах. Edupro подходит больше, работает более отзывчиво.
В типовом функционале продажи курсов - не хватает атрибута для курса - дата и место проведения занятия (так как продаются очные занятия), эти атрибуты должны отображаться на карточке курса.
Также необходимо реализовать виджет расписания (отображения ближайших, текущих и прошедших курсов).
В типовом функционале данное расписание реализовано для отдельной сущности - эвентов.
Функционал:
Основная часть.
1.1. Каталог очных курсов и вебинаров с возможностью поиска, выбора и покупки с оплатой через
платежного агрегатора Simplepay.pro (есть плагин работающий с woocommerce).
1.2. Функционал расписания курсов ивебинаров. Сейчас в темах Eduma или Edupro имеется расписание, но оно привязано к отдельной
сущности – event. С отдельной системой покупки и бронирования мест. У нас получается структура
мероприятий делится на: очные длительные курсы и краткосрочные интенсивы (и те
и другие имеют географическую привязку и время проведения). Если пользоваться
только курсами – то там не хватает этих атрибутов. В остальном, функционал карточки курса нас
устраивает. Далее тип онлайн курсов – вебинары,
и открытые бесплатные встречи интересующихся потенциальных
слушателей. Хотелось бы чтобы все типы можно было объединить в расписании.
1.3. Каталог контента, разбитого на категории и темы с возможностью продажи одной единицы контента за фиксированную стоимость или продажи доступа к определенному разделу по модели подписка.
Возможностью сортировки контента потеме и спикеру. Поиск контента по всем полям. Контент – видео, статьи, тексты,
документы, аудио, +тесты. Планировалось реализовать через плагины, позволяющие из записи блога делать товар.
1.4. Закрытая зона сайта. Распределение групп, ролей иправ пользователей.
1.4.1. Роли: гость, подписчик(зарегистрированный),оплативший контент по абонементу, оплативший единицу контента, модератор, контент-менеджер.
1.4.2. Группы: студент, спикер, автор блога,зарегистрированные пользователи
1.5. Продажа контента
1.5.1. Возможность покупки единицы контента(ограниченный и неограниченный срок)
1.5.2. Возможность покупки абонемента (доступ копределенному количеству контента на заданный период)
1.5.3. Купоны и промокоды
1.5.4. Подписка на доступ к контенту (статьи и аудио) .
1.5.5. Настройка приема платежей сплатежной системой Simplepay.pro (у нее есть плагин для WP)
1.5.6. Встроенный учет заказов CRM (учет продаж, подписчиков, воронка и т д)
1.5.7. Расчет агентских за продажу контента (спикеру).
Дополнительная часть.
1.6. Реселлерская зона. Возможность спикеру заходить, создавать свои курсы (попадающие в заданную
категорию), мы их продаем, сумма делится.
1.7. Функционалсоздания тестов, заданий и т д. Также с возможностью работы из реселлерской
зоны. Чтобы спикер сам мог создавать свои тесты.
1.8. Возможностьпользователю с определенной ролью создавать свой блог. Публикация постов в
блоге через модерацию или свободная.
1.9. Рекламные блоки, как статичные, так и свозможностью ротации баннеров.
1.10. Партнерская программа. Учет лидов, привлеченных вебмастерами и арбитражниками. Взаимодействие с внешним
трекером типа https://binom.org/
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