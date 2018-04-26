Определение местоположения - Битрикс

На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь
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Добрый день
На сайте http://snosim.com нужно улучшить Определение местоположения посетителя
ТЗ прикрепил
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