Определение местоположения - Битрикс

$70
Веб-программированиеЗавершен3 заявки204 просмотра
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Добрый день

На сайте http://snosim.com нужно улучшить Определение местоположения посетителя

ТЗ прикрепил

Постоплата рублями

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
porfeus
Денис 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$65
3 дня
Взялся за не простую работу и сделал его качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, четкое тз, своевременная оплата, рекомендую!