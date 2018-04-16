PHP Для списка сайтов определить число страниц в индексе

$10
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад