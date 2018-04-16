Надо найти причину почему перестал работать парсер и подправить код. Скорее всего, надо исправить регулярыне выражения так как произошли изменения на сайте - доноре.
PHP Для списка сайтов определить число страниц в индексе
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На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь
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