Скопировать лендинг с множеством правок.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок156 просмотров
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Нужно скопировать лендинг и отредактировать.  Залить на хостинг и настроить. Возможно подключить админку. 

6 лет назад
DobrosferaUral
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад