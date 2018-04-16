Таблица excel в виде веб доступа

Необходимо сделать сайт.

Сайт информативный.

Одна веб страница.

Необходимо встроить на сайт таблицу в виде Excel.

Чтобы удобно было копировать с обычной Excel на web Excel и также обратно. Возможность копирования 500 строк.

На странице сверху будет информация текстовая. Снизу таблица в виде Excel.

Функционал:

Должна быть кнопка на сайте, где считает сумму.(см рис.).

Максимум строк таблицы: 500.

Должно быть администрирование, чтобы давать доступ пользователям. Пользователи заходят по логину и паролю.

Количество пользователей: 5.