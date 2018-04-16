Таблица excel в виде веб доступа

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Необходимо сделать сайт. 

Сайт информативный. 

Одна веб страница. 

Необходимо встроить на сайт таблицу в виде Excel. 

Чтобы удобно было копировать с обычной Excel на web Excel и также обратно. Возможность копирования 500 строк. 

На странице сверху будет информация текстовая. Снизу таблица в виде Excel. 

Функционал: 

Должна быть кнопка на сайте, где считает сумму.(см рис.). 

Максимум строк таблицы: 500. 

Должно быть администрирование, чтобы давать доступ пользователям. Пользователи заходят по логину и паролю. 

Количество пользователей: 5. 

6 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов