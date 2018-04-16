Таблица excel в виде веб доступа

На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь
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Необходимо сделать сайт.
Сайт информативный.
Одна веб страница.
Необходимо встроить на сайт таблицу в виде Excel.
Чтобы удобно было копировать с обычной Excel на web Excel и также обратно. Возможность копирования 500 строк.
На странице сверху будет информация текстовая. Снизу таблица в виде Excel.
Функционал:
Должна быть кнопка на сайте, где считает сумму.(см рис.).
Максимум строк таблицы: 500.
Должно быть администрирование, чтобы давать доступ пользователям. Пользователи заходят по логину и паролю.
Количество пользователей: 5.
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