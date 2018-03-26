Поправить корзину и список категорий (опенкарт)

На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза
2. сделать уменьшение иконок категории на главной странице http://prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана
3. Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/
дефолтный шаблон, opencart 2.3
цену и срок пишите в проекте
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