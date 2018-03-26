Поправить корзину и список категорий (опенкарт)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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1.   запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза

2.   сделать уменьшение иконок категории на главной странице http://prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана

3.   Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/

сайт https://goo.gl/dR9SCN

дефолтный шаблон, opencart 2.3

цену и срок пишите в проекте

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)