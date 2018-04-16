Редактировать новость на Python

$30
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок251 просмотр
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Есть скрипт, который добавляет и проверяет ифнормацию в новостях. Надо исправить ошибки, который сейчас имеются:

- при добавление не обрезал другую информацию

- добавлял нужную информацию куда надо

- правильно обрабатывал ошибки

Также возможно надо буду дописать незначительно функционал.

Исполнитель также может писать скрипт с нуля - цена будет выше но не намного. 

Python
6 лет назад
hyip7
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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