Интеграция CRM Битрикс24 через API

Задание 1.

Требуется из моей CRM Битрикс24 отправлять сделки на сайт https://1c-partnerka.ru/. Чтобыя мог каждый раз выбирать разные организации которым будет передаваться контакт

во сделке.

Протокол по ссылке https://docs.google.com/document/d/15kBsHpK_NrxRURn2laHmpLRBHpbM4DssSqdRsV7OK2o/

Какая цена, сроки, гарантии?

Задание 2.

Так же в последующем будет нужен сайт, скорее всего 1С Битрикс.

Из основного функционала будет нужно:

1) Реферальная программа партнёра (через мой сайт, партнёры могут привлекать

своих клиентов на разные продукты)

Реферальная ссылка будет нужна, кабинет партнёра, где он так же может заводить

субпартнеров или своих сотрудников.

В идеале это потом нужно как-то интегрировать с различными банками, чтобы

партнёры могли просматривать статусы своих заявок.

Так же партнёр должен подтверждать, что клиент согласен на отправку документов

2) Сайт должен соответствовать ФЗ о передаче персональных данных и их

обработке.

3) Нужно будет делать автоматизированную рассылку на партнёров.

4) Сам сайт должен быть поделен на 2 части. Первая часть юридические лица.

Вторая часть Физические лица. И в каждой части свои предложения и продукты.

Какая цена, сроки, гарантии? Смету хочется видеть, подробное описание какие продукты здесь будут и какие работы.