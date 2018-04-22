Битрикс - перенос на платформу, доработка

Добрый день, для проекта lingvotech.com необходимо осуществит переезд на битрикс (сейчас на modx revo). Задача разбивается на следующие подзадачи:

1) развернуть битрикс, развернуть основную структуру:

-раздел лендинги (15 отдельных лендинг-пейджей под отдельные услуги)

-раздел информационные страницы (2300 простых текстовых страниц)

-старый контент должен быть перенесет, включая внутренние ссылки и мета-теги

2) написать функциональность

-формы обратной связи

-калькулятор расчета стоимости (выбирается несколько параметров и производится простая калькуляция, резальтаты запроса отправляются на почту, в зависимости от параметров выводитя дополнительный текст без перезагрузки страницы)

3) мы обновляем дизайн и верстку, те задача – натянуть обновленную верстку (де-факто это будет новая верстка хотя и на очень похожем дизайне)

Какова стоимость? Каковы сроки? Каковы условия работы? Каков порядок работы? Каков порядок оплаты?

Ориентируемся на следующее: до 9000 рублей, срок: до 14 дней, Условия: работаем в плотном контакте чтобы двигаться быстрее и ничего не упустить, при необходимости, можем предоставить сервер и всю инфраструктуру, доступ к старому сайту/ Порядок работы – постоянно обновляем для согласования с заказчиком.

Порядок оплаты – оплата по факту, напрямую исполнителю, или с учетом поэтапного выполнения, по сдаче каждого этапа.

Возможна оплата: WMR, ЯД, Qiwi (только +7), Western Union, Paypal, пластиковые карты

Готовы обсуждать