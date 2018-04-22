Встроить в действующий сайт каталог товаров

Есть сайт на Wordpress, на нём отдельный раздел услуги, и должен быть отдельный раздел каталога товаров (магазин без оформления заказа, только каталог).

Чтобы отсечь автоматичесткие заявки, напишите в заявке КАТАЛОГ

Видимо, нужно встроить Woocommerce с плагинами, насколько я изучила эту тему. Сейчас стоят woocommerce+yith-woocommerce-catalog-mode, чтобы убрать функцию заказа, также color-filters для woocommerce.

Все подробности и вопросы - в личке.

Покажите несколько работ, максимально похожих на приложенные скриншоты. С характеристиками товаров, с ajax-фильтрами слева и т.д.

3000 рублей. Сроки 2 дня!

Выбираю исполнителя сегодня, начинаем завтра, обязательно показываете этапы работы.