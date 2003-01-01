Ментор по Vue Js

Небольшие работы по вордпресс краткое тз по работам [url=https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw]https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw[/url] полное тз [url=https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE]https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE[/url] от вас срок изготовления и последний проект на вордпрессе. отвечаю только здесь в проекте, другие каналы связи игнорируются. доступ к проекту на тестовом сервере предоставлю.