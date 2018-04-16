Небольшие работы по вордпресс

Требуется калькулятор для сайта, под ключ. Пример похожего, что нужно - https://gofromir.ru/catalog/calc.html?yclid=131616742923318907 Поля все те же самые. 1. Если выбран продукт из каталога fefco, то клиент просто вводит остальные данные и заяка уходит на почту . 2. Если выбран ...