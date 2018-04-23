Сделать форму для редактирования значений $config=array(i =>"test");

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Нужно сделать форму для редактирования значений $config=array(i =>"test");

Есть файл config.php с содержимым с низу

$mas = array (

'i' => "test1";

'x' => "test2";

'c' => "test3";

'v' => "test4";

'b' => "test5"

);

?>

Нужно сделать функцию редактирования значений в отдельных input (1 значение - 1 поле)

Нужно грамотное решение как оно должно быть без всяких библиотек и т.д., чистый php как в документации. 

6 лет назад
esparce
Сергей 
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Выбранный исполнитель
Kobilianskiy
Алексей 
34 годаАвстралия
6 лет в сервисе
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