Сотрудничеством остался доволен. Соотношение цена / качество - 5+. За качество поставил 4 по той причине, что пришлось неоднократно обращать внимание на баги, а это мое личное время. НО - Алексей всю работу довел до качественного результата, не пропадал, всегда был на связи – это уже говорит о том, что ему можно доверить работу и получить приемлемый результат. Алексей, успехов!