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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Алексей отлично справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Оплата вовремя и в полном объеме. Сотрудничеством остался доволен!
$12
10 баллов
6 лет назад
Профессионально выполнена работа, очень доволен. Всем советую.
Ответный отзыв
Оплата произведена сразу по выполнению. Спасибо за сотрудничество!)
$5
10 баллов
6 лет назад
Оперативно сделал все "хотелки" вроде подравнять расстояние между строк на лэндинге, подправить верстку, поставить фавикон, был все время на связи в скайпе. Цена/качество на 5! рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятное общение, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
$10
9 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством остался доволен. Соотношение цена / качество - 5+. За качество поставил 4 по той причине, что пришлось неоднократно обращать внимание на баги, а это мое личное время. НО - Алексей всю работу довел до качественного результата, не пропадал, всегда был на связи – это уже говорит о том, что ему можно доверить работу и получить приемлемый результат. Алексей, успехов!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Подробное задание, стабильная связь, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество и удачи Вам!