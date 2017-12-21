Kobilianskiy

Алексей Kobilianskiy

 
34 годаАвстралия/Аделаида
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
optimovl
Никита 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Оперативно сверстать личный кабинет
Алексей отлично справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло отлично. Оплата вовремя и в полном объеме. Сотрудничеством остался доволен!
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esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
$12
10 баллов
6 лет назад
Сделать форму для редактирования значений $config=array(i =>"test");
Профессионально выполнена работа, очень доволен. Всем советую.
Оплата произведена сразу по выполнению. Спасибо за сотрудничество!)
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kicheva
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поправить верстку лэндинга на html
Оперативно сделал все "хотелки" вроде подравнять расстояние между строк на лэндинге, подправить верстку, поставить фавикон, был все время на связи в скайпе. Цена/качество на 5! рекомендую.
Отличный заказчик. Приятное общение, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
9 баллов
6 лет назад
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Сотрудничеством остался доволен. Соотношение цена / качество - 5+. За качество поставил 4 по той причине, что пришлось неоднократно обращать внимание на баги, а это мое личное время. НО - Алексей всю работу довел до качественного результата, не пропадал, всегда был на связи – это уже говорит о том, что ему можно доверить работу и получить приемлемый результат. Алексей, успехов!
Отличный заказчик. Подробное задание, стабильная связь, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество и удачи Вам!
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