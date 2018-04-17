Запустить сайт.

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Имеется не доработанный сайт, движок, домен, хостинг. Движок DLE. Бюджет 20 000 рублей.

6 лет назад
guest_15239410794503
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад