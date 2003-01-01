Передать данные из RS Form Joomla в Amocrm

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Требуется:

Передать данные, заполняемые на сайте (Имя и телефон) из RS Form Joomla в Amocrm.

в АМО проверить и если нету создать новый контакт.

Joomla
6 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад