Нужно написать камбекер на JS для лендинга

Здравствуйте!

В начале ответа просьба писать "PROADS" . ( антиспам )

Мне нужно написать камбекер под мобильный и веб трафик, чтобы при уходе с продажной страницы или при нажатии кнопки назад которая есть во всех телефонах самсунг выскакивало окно на экране смартфона с моим предложением и стандарт кнопками остаться, уйти.

Если человек выбирает уйти или уже читая лендинг, собрался уходить то его перебросило на другой одностраничный сайт.

Данный инструмент должен корректно работать на смартфонах и планшетах.

Что я слышал от программистов:

1. Можно написать включение этого инструмента на смартфонах под кнопку "Назад" в браузере и телефоне если она там есть.

2. Есть событие onbeforeunload, которое должно срабатывать при закрытии вкладки.

Реализация двух вариантов это будет идеальное решение для меня.

Какие есть варианты как это может срабатывать на телефоне и что можете предложить?