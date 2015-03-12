mrkoste

Константин mrkoste

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайта под ключ, верстка шаблонов, cms ModX Revo, cmsWordPress

— HTML (HTML4, HTML5) 

— CSS (2.1, CSS3) 

— JavaScript, jQuery 

— БЭМ 

— W3C 

— Pixel Perfect 

— Кроссбраузерность

— Кроссплатформенность

— Все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная, респонсив 

-Адаптивная верстка по скрипты Restive.js

— Точная оценка сроков и объёмов работ

— Натяжка на cms MODx Revo

— Натяжка на WordPress

Отзывы заказчиков

may7
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
7 баллов
10 лет назад
Сделать лендинг по шаблону
В этот раз были сорваны сроки.нужен контроль над исполнением.Вообщем нужно терпение тк не всегда все с первого разу исполняется.Но работу свою знает,да и цены невысокие.Поэтому если бюджет ограничен и сроки не горят,тогда можете выбирать
Хорошая постановка цели. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mkm2
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Необходимо порезать дизайн и натянуть на CMS
DrupalJoomlaWordPress
Рекомендую. Все сделано качественно и в срок
Хороший заказчик. Правильная постановка целей и задач.
Ответный отзыв
mvul
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Скопировать одностраничник
Спасибо понравилось
Полное техническое задание, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
id9999i
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
5 баллов
10 лет назад
Требуется сверстать одностраничный сайт
CSSHTMLJavaScript
Не рекомендую
exodus37
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
WordPress: Верстка + структура
WordPress
Привлекали Константина к созданию сайта на WordPress из готового psd. С поставленной задачей справился успешно. Достаточно оперативно. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Хорошо поставленная задача. Своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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HTML-верстка
10 отзывов(-1)
$5/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга