Разработка сайта под ключ, верстка шаблонов, cms ModX Revo, cmsWordPress
— HTML (HTML4, HTML5)
— CSS (2.1, CSS3)
— JavaScript, jQuery
— БЭМ
— W3C
— Pixel Perfect
— Кроссбраузерность
— Кроссплатформенность
— Все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная, респонсив
-Адаптивная верстка по скрипты Restive.js
— Точная оценка сроков и объёмов работ
— Натяжка на cms MODx Revo
— Натяжка на WordPress
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
7 баллов
10 лет назад
В этот раз были сорваны сроки.нужен контроль над исполнением.Вообщем нужно терпение тк не всегда все с первого разу исполняется.Но работу свою знает,да и цены невысокие.Поэтому если бюджет ограничен и сроки не горят,тогда можете выбирать
Ответный отзыв
Хорошая постановка цели. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$90
10 баллов
10 лет назад
DrupalJoomlaWordPress
Рекомендую. Все сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Правильная постановка целей и задач.
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо понравилось
Ответный отзыв
Полное техническое задание, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
$20
5 баллов
10 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Не рекомендую
$30
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Привлекали Константина к созданию сайта на WordPress из готового psd. С поставленной задачей справился успешно. Достаточно оперативно. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача. Своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству
HTML-верстка
10 отзывов(-1)
$5/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга