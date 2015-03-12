В этот раз были сорваны сроки.нужен контроль над исполнением.Вообщем нужно терпение тк не всегда все с первого разу исполняется.Но работу свою знает,да и цены невысокие.Поэтому если бюджет ограничен и сроки не горят,тогда можете выбирать