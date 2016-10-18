Доработка сайта на Drupal

1 — настройка редиректа, исправление работы карты в разделе «контакты»;

вот тут http://www.ozbi.ru/ru/content/dlya-distribyutorov внизу есть ссылка на форму обратной связи. при клике попадаем вот сюда: http://www.ozbi.ru/contact, нужно чтобы вот сюда попадал пользователь: http://www.ozbi.ru/ru/contact

2 — добавление блока новостей под основным слайдером;

(думаю, что тут всё понятно должно быть)

3 — доработка карты на главной странице: фиксация масштаба;

нужно сделать, чтобы карта масштабировалась не при скролле, а только при клике на + и –

* 4 — добавление раздела «карьера» с четырьмя блоками:*

o мы - стабильная компания

o кадровая политика

o карьерный рост

o вакансии

макет ozbi2

в адресе электронной почты нужно емейл заменить на [email protected]. форма должна отправляться на эту же почту, заявки сохраняться в БД

5 — замена раздела «Рецепты» на раздел «Экскурсии» (текстовый раздел + заявка);

макет ozbi3

форма должна отправляться на [email protected], заявки сохраняться в БД

6 — добавление счетчика метрики;

(вышлю дополнительно)

7 — добавление js-скрипта для настройки мобильной версии в код основного сайта.

Установка тег eskimobi в шапку сайта.

Перейдите по ссылке — https://gist.githubusercontent.com/Black2Fox/5700376660647c2f3c46338eb2da3955/raw/b8d0f34d7198b1ffc2be732855acf3a7a287a2d7/gistfile1.txt и скопируйте весь код

Вставьте код inline сразу после открытия тега Внимание! Если код НЕ установлен сразу после или в виде ссылки на внешний файл — обычный и мобильный сайт будут работать некорректно.

Не редактируйте код eskimobi никаким образом: не удаляйте комментарии () или прочее.

Инструкция по установке доступна тут — http://eskimobi.freshdesk.com/solution/articles/1000206320

8 – Исправления в подразделе "Партнерам»

в форме обратной связи мейл, должен быть [email protected]. И если, партнер в этом же подразделе захочет нажать на email, то письма также должны отправляться на [email protected]

9 — работы по слайдеру на главной странице сайта

сделать слайдер, редактируемый через админку: заголовок, подзаголовок, текс + фото. смена слайдов через 3 секунды.

10 — добавление блока с партнёрами/клиентами

на главной странице внизу блок. редактирование через админку

11 — фиксация блока с выбором параметров

http://www.ozbi.ru/ru/production (левый блок с фильтрами). нужно сделать, чтобы при прокрутке блок был всегда перед глазами. Чтобы он прокручивался, но, когда страница прокрутится и появится нижняя часть этого блока, он должен фиксироваться. если непонятен пункт, то напишите, и я подробнее поясню.

12 — добавление в карточке товара блока с уже просмотренными позициями

дублировать блок «Похожие продукты» и разместить под «Похожие продукты»

13 — добавление стрелки “Наверх”

см. макет.

14 — скрыть пустые разделы

15 – вот это удалить: http://prntscr.com/cnraqh