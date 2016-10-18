Доработка сайта на Drupal

Нужно натянуть верстку на вордпресс движок danieru.bget.ru [url=https://vk.com/whatev3ryoulike]vk.com/whatev3ryoulike[/url] Срок 1 день Никаких предоплат
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1 — настройка редиректа, исправление работы карты в разделе «контакты»;
вот тут http://www.ozbi.ru/ru/content/dlya-distribyutorov внизу есть ссылка на форму обратной связи. при клике попадаем вот сюда: http://www.ozbi.ru/contact, нужно чтобы вот сюда попадал пользователь: http://www.ozbi.ru/ru/contact
2 — добавление блока новостей под основным слайдером;
(думаю, что тут всё понятно должно быть)
3 — доработка карты на главной странице: фиксация масштаба;
нужно сделать, чтобы карта масштабировалась не при скролле, а только при клике на + и –
* 4 — добавление раздела «карьера» с четырьмя блоками:*
o мы - стабильная компания
o кадровая политика
o карьерный рост
o вакансии
макет ozbi2
в адресе электронной почты нужно емейл заменить на [email protected]. форма должна отправляться на эту же почту, заявки сохраняться в БД
5 — замена раздела «Рецепты» на раздел «Экскурсии» (текстовый раздел + заявка);
макет ozbi3
форма должна отправляться на [email protected], заявки сохраняться в БД
6 — добавление счетчика метрики;
(вышлю дополнительно)
7 — добавление js-скрипта для настройки мобильной версии в код основного сайта.
Установка тег eskimobi в шапку сайта.
Перейдите по ссылке — https://gist.githubusercontent.com/Black2Fox/5700376660647c2f3c46338eb2da3955/raw/b8d0f34d7198b1ffc2be732855acf3a7a287a2d7/gistfile1.txt и скопируйте весь код
Вставьте код inline сразу после открытия тега Внимание! Если код НЕ установлен сразу после или в виде ссылки на внешний файл — обычный и мобильный сайт будут работать некорректно.
Не редактируйте код eskimobi никаким образом: не удаляйте комментарии () или прочее.
Инструкция по установке доступна тут — http://eskimobi.freshdesk.com/solution/articles/1000206320
8 – Исправления в подразделе "Партнерам»
в форме обратной связи мейл, должен быть [email protected]. И если, партнер в этом же подразделе захочет нажать на email, то письма также должны отправляться на [email protected]
9 — работы по слайдеру на главной странице сайта
сделать слайдер, редактируемый через админку: заголовок, подзаголовок, текс + фото. смена слайдов через 3 секунды.
10 — добавление блока с партнёрами/клиентами
на главной странице внизу блок. редактирование через админку
11 — фиксация блока с выбором параметров
http://www.ozbi.ru/ru/production (левый блок с фильтрами). нужно сделать, чтобы при прокрутке блок был всегда перед глазами. Чтобы он прокручивался, но, когда страница прокрутится и появится нижняя часть этого блока, он должен фиксироваться. если непонятен пункт, то напишите, и я подробнее поясню.
12 — добавление в карточке товара блока с уже просмотренными позициями
дублировать блок «Похожие продукты» и разместить под «Похожие продукты»
13 — добавление стрелки “Наверх”
см. макет.
14 — скрыть пустые разделы
15 – вот это удалить: http://prntscr.com/cnraqh
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