Правки для сайта на OpenCart

Устранить ошибки на сайте [url=https://goo.gl/2NoXyR]goo.gl/2NoXyR[/url] связаные с модулем Cackle (см. скриншот ошибки). Ошибку которая приводит к записи в файле PDOErrors.txt следующих строк: General errorSQLSTATE[HY000]: General errorSQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'user_agent'SQLSTATE[42S21]: Также исправить остальные ошибки, которые записаны в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужен программист под опенкарт (ocStore 2) (действительно хорошо разбирающийся в нем).
1. Необходимо будет добавить пару пунктов в админке для товаров, по примеру Опций (или же реализовать на опциях, как удобнее будет) и подключить их вывод и настройки на странице товара и корзины (они должны менять конечную цену и должно быть видно в заказе, что выбирал пользователь).
2. В корзине, при оформлении заказа, упростить процесс, оставив всего 5 полей + оплату.
3. Сама корзина видо-изменена под требования, необходимо кое-что мелкое подключить (там все просто, на опциях).
Подробное ТЗ для каждого пункта будет, обсужу с кандидатами, желательно ежедневно наблюдать за процессом работы.
Обязательно требование, наличие "уникальных" работ на опенкарте. Оплата достойная ;)
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