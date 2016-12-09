Правки для сайта на OpenCart

Добрый день, нужен программист под опенкарт (ocStore 2) (действительно хорошо разбирающийся в нем).

1. Необходимо будет добавить пару пунктов в админке для товаров, по примеру Опций (или же реализовать на опциях, как удобнее будет) и подключить их вывод и настройки на странице товара и корзины (они должны менять конечную цену и должно быть видно в заказе, что выбирал пользователь).

2. В корзине, при оформлении заказа, упростить процесс, оставив всего 5 полей + оплату.

3. Сама корзина видо-изменена под требования, необходимо кое-что мелкое подключить (там все просто, на опциях).

Подробное ТЗ для каждого пункта будет, обсужу с кандидатами, желательно ежедневно наблюдать за процессом работы.

Обязательно требование, наличие "уникальных" работ на опенкарте. Оплата достойная ;)