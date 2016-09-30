Ищу wordpress программиста для ведения проекта

Есть сайт на MODx Evo. Нужно добавить на него вот такую форму [url=http://take.ms/SEybP]http://take.ms/SEybP[/url] Когда пользователь вводит свой номер и отправляет форму нужно обращаться к API оператора связи Sipnet и заказывать соединение нашего сотрудника с указанным номером (услуга callback). Документация: [url=https://wiki.sipnet.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_CallBack]https://wiki.sipnet.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_CallBack[/url] Кроме ...