Ищу wordpress программиста для ведения проекта

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок173 просмотра
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Задачи:

Доработка темы и плагинов сайта, техническая поддержка

Что нужно уметь:

  • Php/mysql/js/jquery/css/html
  • Создавать/редактировать темы
  • Создавать/редактировать плагины

Дополнительные навыки:

  • Опыт работы с плагином woocommerce
  • Базовые навыки работы с git
  • Базовый английский
Загрузка: около 10 ч/неделю

Оплата: 7$/ч

WordPress
7 лет назад
evgalak
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад