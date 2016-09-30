Доделать модуль галереи DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка141 просмотр
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Есть модуль галереи,постраничная навигация отключена,вместо неё работает скрипт,который при скроллинге автоматически подгружает фотографии с последующих страниц,если таковы существуют.

Задача состоит в том чтобы при открытии фото в режиме галлереи, фотографии автоматически подгружались которые идут на последующих страницах,так же как они подгружаются и в обычном режиме.

Режим галереи http://prntscr.com/co9zkh

7 лет назад
MStyle28
Николай 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад