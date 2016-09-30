Доделать модуль галереи DLE

Здравствуйте. Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс. Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль галереи,постраничная навигация отключена,вместо неё работает скрипт,который при скроллинге автоматически подгружает фотографии с последующих страниц,если таковы существуют.
Задача состоит в том чтобы при открытии фото в режиме галлереи, фотографии автоматически подгружались которые идут на последующих страницах,так же как они подгружаются и в обычном режиме.
Режим галереи http://prntscr.com/co9zkh
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