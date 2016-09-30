Доделать модуль галереи DLE

Есть модуль галереи,постраничная навигация отключена,вместо неё работает скрипт,который при скроллинге автоматически подгружает фотографии с последующих страниц,если таковы существуют.

Задача состоит в том чтобы при открытии фото в режиме галлереи, фотографии автоматически подгружались которые идут на последующих страницах,так же как они подгружаются и в обычном режиме.

Режим галереи http://prntscr.com/co9zkh