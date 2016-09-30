Требуется восстановить сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок181 просмотр
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Работал легкий сайт на WordPress, хостинг вовремя не продлили, сайт с бэкапами удалился. Имеется бэкап базы данных и копия сайта на web.archive.org, правда из-за особенностей WP, копия сохранилась некорректно - слайдер и выпадающее меню не работают.

Нужно установить WP, подобрать любой подходящий по структуре тему, залить БД и загрузить с web.archive.org нужные картинки. Всего 14 внутренних страниц. Копия сайта - https://web.archive.org/web/20150822044755/http://ramz-oil.com/

Будет предоставлен доступ к хостингу с загруженным дампом БД.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
AM
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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