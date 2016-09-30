Мультиязычность Wordpress и Polylang

$20
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки200 просмотров
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Обновить тему Wordpress так, чтобы ее можно было перевести на разные языки в плагине Polylang (сейчас он не видит большинство элементов сайта), при этом нагрузка на хостинг не должна вырасти.

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WordPress
7 лет назад
Dmitr2015
Дмитрий 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад