Насадка сайта на WP или ModX

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно насадить восьмистраничный сайт ресторана на CMS - WP или ModX.

Основные функции:

- Доставка (с корзиной)

- Резерв столов

MODX
7 лет назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад