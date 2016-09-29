Насадка сайта на WP или ModX

Необходимо расширить bbcod редактор. Добавить в него некоторые необходимые элементы. и сделать предварительный просмотр. Сайт на Joomla3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно насадить восьмистраничный сайт ресторана на CMS - WP или ModX.
Основные функции:
- Доставка (с корзиной)
- Резерв столов
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо реализовать ряд программных правок согласно ТЗ.Завершен7 лет назад
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Нужно поправить кое что на сайте ukrspin.com.ua ТЗ прикрепил.Завершен7 лет назад
- $31
Имеется шаблон для WP - https://clck.ru/A9Stn Требуется его редактирование: убрать что-то с главной страницы, где-то поменять местами пару блоков, сменить шрифты и ещё по мелочи. ТЗ заинтересованному исполнителю.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо решение по изготовлению модуля/компонента для Joomla 1.5 Цель вывести ряд информации из базы данных. Кратко - информация о заказе со статусами оплачен/не оплачен, вся информация есть в базе. Информацию нужно будет менять (изменять поля), менять статус заказа ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад