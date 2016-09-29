Насадка сайта на WP или ModX

Доброго дня! Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress - creditlabs.ru Суть доработок изложена тут https://docs.google.com/document/d/10vQOddtCdco8dwSjVwXbDG5QSGv9vIGISylal8D-LYA/edit Суть следующая: на сайте используются различные формы заявок, через JS данные с формы передаются в обработчик, который отправляет заявку в СРМ. Нужно добавить новую ...