Доработка сайта на WordPress

Доброго дня!

Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress - creditlabs.ru

Суть доработок изложена тут https://docs.google.com/document/d/10vQOddtCdco8dwSjVwXbDG5QSGv9vIGISylal8D-LYA/edit

Суть следующая: на сайте используются различные формы заявок, через JS данные с формы передаются в обработчик, который отправляет заявку в СРМ. Нужно добавить новую форму, которая бы работала по тому же принципу, что и уже имеющиеся и передавала дополнительный составной параметр с заявки (в 1 параметре передавать несколько значений с формы). Также нужно сделать, чтобы форму можно было вставлять в произвольное место страницы (текста), как это реализовано с помощью шорткодов плагина Contact Form 7 (или схожим способом).

Нужно оценить сроки и стоимость работ. Без фанатизма только (=