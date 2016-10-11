ТЗ на настройку Contact Form

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка176 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/171DL_oO51DK31dvuIIG5WejegxP3nqdHgYcQbY4feC4/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
bloodman108
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$40
5 дней
Отличная работа. Сделал все четко и правильно. Программист обладает отличным мышлением, знает принципы ооп, патерны. Всем рекомендую и буду обращаться сам.
Очень порядочный работодатель. Задание поставлено четко, на все вопросы отвечает оперативно. Оплачивает в срок.