Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок267 просмотров
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Здравствуйте,

Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита.

Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен!

готов заплатить 20-25 usd

WordPress
7 лет назад
eTextMan
Кирилов 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад