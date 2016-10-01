Перенести сайт на Битрикс

$200
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок303 просмотра
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Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы как они есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который позволяет подгружать остатки наши раз в сутки с товарами, как это делается сейчас.

Сроки - 1-2 недели, стоимость 15 тыс.р. Сайт в приложенном скриншоте.

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)