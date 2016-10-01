JOOMLA [Ранги и медали в компоненте AlphaUserPoints]

Как-то странно работают ранги и медали в компоненте AlphaUserPoints. Иногда правильно начисляются, иногда не начисляются вовсе. Ну а чтобы точно начислились - необходимо нажимать на кнопку в панели управления компонентом: перерасчет баллов.

Задача: поправить код так, чтобы медали и ранги сразу давались, без принудительного нажимания на перерасчет баллов (возможно просто где-то косяк в коде).