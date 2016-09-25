Редизайн сайта на Джумле

Добрый день, Требуется создание несложного парсера для OpenCart (загрузка CSV поставщика на сайт). Стоимость определяется примерно - 3 000 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
У нас есть сайт http://www.ec-nn.ru на Джумле.
Его нужно сделать более современным и адаптированным под моб. устройства.
Можно поменять шаблон.
Желательно с микроразметкой, по четче обозначить адрес компании на сайте, при этом сильно грузить новомодными графическими эффектами тоже не стоит.
Желательно чтобы его страницы были чуть более сложно структурированы, а не просто полотно с текстом.
На сайте должно остаться:
"Заказать звонок"
Все тексты остаются как есть.
Оплата ПОСЛЕ выполнения проекта.
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