Редизайн сайта на Джумле

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

У нас есть сайт http://www.ec-nn.ru на Джумле.

Его нужно сделать более современным и адаптированным под моб. устройства.

Можно поменять шаблон.

Желательно с микроразметкой, по четче обозначить адрес компании на сайте, при этом сильно грузить новомодными графическими эффектами тоже не стоит.

Желательно чтобы его страницы были чуть более сложно структурированы, а не просто полотно с текстом.

На сайте должно остаться:

"Заказать звонок"

Все тексты остаются как есть.

Оплата ПОСЛЕ выполнения проекта.