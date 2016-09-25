Редизайн сайта на Джумле

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок180 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

У нас есть сайт http://www.ec-nn.ru на Джумле.

Его нужно сделать более современным и адаптированным под моб. устройства.

Можно поменять шаблон.

Желательно с микроразметкой, по четче обозначить адрес компании на сайте, при этом сильно грузить новомодными графическими эффектами тоже не стоит. 

Желательно чтобы его страницы были чуть более сложно структурированы, а не просто полотно с текстом.

На сайте должно остаться:

"Заказать звонок"

Все тексты остаются как есть. 

Оплата ПОСЛЕ выполнения проекта.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
lanaun
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад