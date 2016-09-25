Создать сайт на СMS Magento в соответствии с нашим PSD дизайном. Предоставим PSD дизайн, или страницы в HTML по желанию. Дизайн вышлю кандидатам. Базово все элементы стандартные. Спасибо!
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Добрый день,
Требуется создание несложного парсера для OpenCart (загрузка CSV поставщика на сайт).
Стоимость определяется примерно - 3 000 рублей.
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