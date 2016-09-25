Создание несложного парсера для OpenCart

$47
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок209 просмотров
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Добрый день, 

Требуется создание несложного парсера для OpenCart (загрузка CSV поставщика на сайт). 

Стоимость определяется примерно - 3 000 рублей. 

OpenCart
7 лет назад
andrew3434
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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