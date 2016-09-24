Изменить количество выводимых изображений в слайдере

Имеется слайдер под вопрдпресс. На данный момент там имеется возможность задать шаблон вывода, который подразумевает в том числе вывод двух изображений в одном слайде.

В целом задача довольно сложная, в том плане, что яваскрипт слайдера минифицирован, и тяжело читаем.

Потому просьба трезво оценивать свои силы.