Подправить поля регистрации на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок159 просмотров
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На сайте при регистрации в поля логин и пароль автоматически подставляются браузером сохраненные данные для авторизации.

Нужно подкорректировать поля регистрации, чтоб в них ничего не подставлялось.

WordPress
7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Выполнено быстро и качественно. Спасибо.
Все отлично, заказчика рекомендую.
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