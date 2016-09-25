Подправить поля регистрации на wordpress

Сайт на CMS H-Script, шаблонизатор Smarty. Нужно доработать и исправить недочеты по ТЗ. Пишите только кто реально работал с этим движком. Нужно срочно. Заплачу сверху за качество и соблюдение сроков. Требования: [list][*]1. Вы умеете работать с чужим кодом [*]2. PHP среднего-высокого ...