Подправить поля регистрации на wordpress

Необходимо доработать сайт. Сайт на Drupal6. Подробное ТЗ вышлю кандидату на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте при регистрации в поля логин и пароль автоматически подставляются браузером сохраненные данные для авторизации.
Нужно подкорректировать поля регистрации, чтоб в них ничего не подставлялось.
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