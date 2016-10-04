Подогнать готовую вёрстку сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок245 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу программиста для интеграции вёрстки под систему управления WP. Сайт - главная и 3 страницы (каталог, страница товара и новости), плюс нужно внести немного функционала -  обратная связь, фильтрация в каталоге (всего 1 пункт), вывод последних новостей на главную. А так же на главной странице в слайдере поменять фотографии. 

Вёрстка во вложении. Прошу сперва ознакомиться с ней, потом уже подавать заявку. Сроки не поджимают. Обязательно указывайте ожидаемую стоимость работы. 

WordPress
7 лет назад
asankheia
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
topref
Олег 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$80
6 дней
В двух словах писать не буду, ибо работа была не маленькой и довольно серьёзной, поэтому, думаю, надо и отзыв писать как полагается. Итак: 1. Качество работы - на все 500% из 100 возможных! Благодаря Олегу работать с готовым сайтом сможет даже тот, кто никогда не связывался ни с какой CMS. Всё автоматизировано и отработано так, что процесс наполнения сайта сейчас доставляет эстетическое удовольствие (а не мучения, как было прежде на старом сайте). Честно говоря, не думал, что результат будет таким. Все мои ожидания не то что оправдались, даже больше - Олег их смог превзойти в десятки раз. 2. Соблюдение сроков. Моё тз было "пространственным" и имело мало общего с предстоящей задачей, поэтому сроков конкретных не имели. Но, тем не менее, Олег работал на качество, при этом не затягивая по срокам. Всё выполнено быстро! 3. Олег легко и быстро вносил любые правки (причём, даже в дизайн, хотя проект подразумевал под собой только "натяжку" вёрстки на движок), а так же предлагал свои идеи, которые, к слову, оказались к месту. В общении проблем не возникало - он легко объясняет чайнику (мне) непонятные термины и действия. Показал и научил пользоваться wordpress-ом. Рекомендую Олега как надёжного и опытного специалиста. Обязательно будем работать с ним еще! Спасибо Вам за такую классную работу!
Отличный заказчик, четкое тз и своевременная оплата. Было приятно поработать.